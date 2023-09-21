Легендарний у минулому форвард Роми і збірної Італії Вінченцо Монтелла став новим головним тренером збірної Туреччини. Як інформує офіційний сайт Федерації футболу Туреччини (TFF), італійський фахівець підписав контракт до 2026 року.

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На цій посаді Монтелла замінив Штефана Кунца, який пропрацював із "місячними зірками" два роки. Відносини німецького фахівця з гравцями команди зіпсувалися після поразки в товариському матчі від Японії (2:4), коли Кунц висловив гравцям претензії стосовно ставлення до гри.

Раніше Монтелла добре зарекомендував себе в турецькому клубі Адана Демірспор. Він знає реалії місцевого футболу зсередини, тому TFF довірила йому підготовку своєї команди до Євро-2024 і ЧС-2026.