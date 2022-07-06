"Чи не шкодую через те, що довелось розпрощатись? Ні про що не шкодую. Я провів у цій команді чудовий час, отримав певний досвід. Чим зміг, тим допоміг. Нині наші шляхи розійшлися – така футбольна доля. Покинув Металіст 1925 на правах вільного агента? Так, у мене закінчився контракт.

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Клуб пропонував продовжити угоду, а я, своєю чергою, пояснив, що маю інші вигідніші з фінансової точки зору варіанти продовження кар'єри. Всі гравці розуміють, що футбольне століття коротке, і треба заробляти, поки є така можливість. Керівники клубів це також розуміють.

Металіст 1925 розуміє, що на сьогодні він не може надати мені таку зарплату, яку обіцяють інші клуби. Тому вирішили на цьому розійтися", – поділився Батюшин у інтерв'ю Fanday.

Додамо, що хавбек приєднався до Металіста 1925 минулого літа та забив перший гол клубу в УПЛ. Загалом, він зіграв у 15 матчах, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

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