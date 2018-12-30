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"Він так і не заграв в Динамо", – Сабо розповів, як Суркіс здійснив провальний трансфер Роберто Нанні

12:19 1925 Читать на русском
"Він так і не заграв в Динамо", – Сабо розповів, як Суркіс здійснив провальний трансфер Роберто Нанні
Роберто Нанні / фото: ФК Динамо.

Колишній віце-президент Динамо Йожеф Сабо пригадав трансфер аргентинського нападника Роберто Нанні в київський клуб.

"Мене запросив президент Ігор Суркіс, дав касету і попросив подивитися на Нанні. Я подивився 10 хвилин, після чого повернув йому касету і говорю: "Ігоре, ну це не футболіст. Для того, щоб він грав у нас, мені потрібно купити правого і лівого півзахисника, які б змогли подавати йому м'яч на голову. Тому що він не може ні зупинити м'яч, нічого".

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На що Ігор Михайлович відповів: "Ти не розумієш нічого в футболі. Але це твоя справа, тому що я його вже купив". І він так і не заграв в Динамо", – сказав Сабо у програмі "Вацко Live".

В чемпіонаті України Нанні зіграв за Динамо лише один матч, з'явившись на заміну в грі із Закарпаттям та відзначившись голом.

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Теги
Динамо Динамо Йожеф Сабо Роберто Нанні Роберто Нанні Ігор Суркіс
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