Сабо: Суркіс, коли побачив Ярмоленка, сказав: "Ти інваліда взяв"

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо розповів про те, що це він переконав президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса запросити Андрія Ярмоленка у Київ.

"Я прийшов на матч Динамо-2, вони грали з Десною. Побачив Ярмоленка. Лівоногий, біжить, з хорошим ударом. Він грав центрального нападника, і коли мені хтось сказав, що приїхали з Москви на нього дивитися, то після гри я сказав тренеру, що хочу забрати цього гравця.

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Однак Ярмоленко отримав травму, півроку не грав. Пацан, йому років 17 було. Потім ми з Ігорем Михайловичем прийшли на Динамо-2. Він вже грав, але ще погано, все-таки травма серйозна була.

Ігор Михайлович каже: "Нічого ти в футболі не розумієш, кого ти взяв! Подивися на нього, футболіста цього. Інваліда ти взяв". Кажу, давайте почекаємо. Тоді Суркіс сказав: "Але якщо він заграє, я тебе озолочу. Даю 3-5%. Кажу: "Ігор, ти це серйозно говориш?Тут же люди сидять". І тепер, коли Ярмоленко продали, хоч би що", – сказав Сабо у програмі "Вацко Live".

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