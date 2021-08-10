"Багато хто розповідав, що Боту привіз у Шахтар гравців молодіжної та олімпійської збірної Бразилії. Дивіться на чемпіонів Олімпіади. Є там хоч один гравець Шахтаря? Ні Додо, ні Майкон, ні Маркос Антоніо, ні Тете, ні Вітао, ні Фернандо... Нікого чомусь не взяли. Так, просто посвітили. Можливо, не без особистої вигоди.

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І мені смішно, коли зараз розповідають, що Шахтар не відпустив Боту в Спартак. Та він стільки біди в тому Шахтарі наробить, ви собі не уявляєте. У мене є знайомий, який дуже близько спілкується з Руєм Коштою. Колись я його запитав – що Руй Кошта казав про Боту? Ну, середній скаут, був, то й був. Бенфіка буде і без Боту, це не має значення.

У Шахтаря зараз системна проблема – нема високоякісних футболістів. Нема гравців рівня Тайсона, Вілліана, Фернандінью. А якщо і є, то тренер повинен виводити їх на цей рівень", – заявив Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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