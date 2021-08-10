"Многие рассказывал, что Бота привез в Шахтер игроков молодежной и олимпийской сборной Бразилии. Посмотрите на чемпионов Олимпиады. Есть там хоть один игрок Шахтера? Ни Додо, ни Майкон, ни Маркос Антонио, ни Тете, ни Витао, ни Фернандо... Никого почему-то не взяли. Так, просто посветили. Возможно, не без личной выгоды.

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И мне смешно, когда сейчас говорят, что Шахтер не отпустил Боту в Спартак. Да он столько беды в том Шахтере наделает, вы себе не представляете. У меня есть знакомый, который очень близко общается с Руем Коштой. Когда-то я его спросил – что Руй Кошта говорил о Боту? Ну, средний скаут, был да и был. Бенфика будет и без Боту, это не имеет значения.

У Шахтера сейчас системная проблема – нет высококачественных футболистов. Нет игроков уровня Тайсона, Виллиана, Фернандиньо. А если и есть, то тренер должен выводить их на этот уровень", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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