"Вважаю, що він людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток закарпатського футболу та й українського теж. Загалом така фактурна людина, яка була постійно на слуху.

Кополовець пояснив рішення завершити кар'єру гравця – неприємний осад і плани на прощальний матч

Чесно кажучи, його буде не вистачати команді, його жартів у роздягальні, приколів. Він – душа компанії, з ним було дуже весело, хороший мужик. Спілкуюсь з ним досі, зрештою, я в Минай потрапив завдяки йому.

Шкода, що Кополовець так завершив кар’єру, думаю, що він ще міг "попилити" один рік. Не знаю, чому він завершив, можливо вирішив більше сконцентруватися на своїй прямій роботі спортивного директора. Зараз такий період, що клуб на грані вильоту. Можливо, у нього зараз більше роботи саме як спортивного директора – тому він вирішив, що буде дуже важко поєднувати та завершив кар’єру.

Чесно кажучи, він нічим не поступався молодим пацанам. Можливо десь в плані фізики було важко, але у нього така швидкість, що багато хто з молодих хотів би мати таку. З м’ячем – спокійно і технічно. Реально думаю, що він ще міг сезон пограти нормально, навіть якщо в плані ротації потрапляти, але він ще був у досить хорошій формі", – сказав Саків в інтерв'ю BF.

Нагадаємо, Кополовець оголосив про завершення кар'єри футболіста 4 квітня. 37-річний хавбек встиг пограти у Закарпатті, Говерлі, Карпатах, Белшині, Айнхайті та Минаї. Статистика хавбека в рамках УПЛ – 155 матчів, 6 голів та 10 асистів.

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