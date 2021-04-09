Тринадцятий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів від "Футбол 24"! Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

Перший сезон нашого інтелектуального змагу стрімко виходить на фінішну пряму. Попередній кросворд, опублікований два тижні тому, багатьох із вас не залишив байдужим. Ось як його прокоментували деякі учасники.

Максим Шемчук: Намагався відгадати його ще у понеділок, але не витримав, заснув, тож доробив уже сьогодні, пропустивши гол Юве у ворота Наполі через це. (…) Дякую за весело проведені аж два вечори.

Сергій Зворський: Займався кросвордом розважливо, без позирання на годинник.

Віталій Козьма: Цього разу було цікаво, коректором на славу попрацював.

Василь Рошинець: Переплутав п'ятниці, і лише сьогодні виявив кросворд. Але краще пізно, ніж ніколи.

А от львів’янин Олег Валах перевершив самого себе. Один із лідерів загального заліку не тільки розгадав кросворд, але й написав вірш, присвячений конкурсу та окремим його героям. Бравіссімо, пане Олеже!

Чекаєм всі той вечір з нетерпінням,

Ждемо, коли прийде змагання час,

Коли твої знання футбольні й вміння

До перемоги вкажуть вірний шлях.

Ось-ось дев'ята вже година на порозі,

Невдовзі з'явиться новесенький кросворд.

Спішать додому ті, хто ще в дорозі,

Аби не пропустити розумовий спорт.

Зібрались дружно всі футбольні ерудити,

Тут і Ярмола, Зворський, і Козьма.

І кожен в рамку мріє швидко помістити,

Вписати першим правильні слова.

Завдання, справді, не з легких – для чемпіонів,

Без знань Вам точно тут не повезе!

Але втрачає сенс життя без гри мільйонів

Тож будьте першими, як приклад – Юрій З(е).

Кросворд подолано, нема пустих клітинок,

Турбує настрій радісно-сумний,

Здається, склалось все – ти не зробив помилок,

Та в змові з іншим жереб той сліпий.

Правильні відповіді на кросворд №25 "У Шахтарі він бунтував задовго до Тайсона"

Горизонтально: 1. Колома. 6. Адідас. 10. Лаціо. 11. Ромеро. 12. Аренас. 13. Лунін. 14. Сенсом. 16. Камара. 17. Каракевич. 22. Фернандес. 23. Цибалія. 25. Кротоне. 26. Зальцбург. 30. Цементник. 34. Адемір. 35. Корона. 36. Лейва. 37. Енерлі. 38. Ріміні. 39. Париж. 40. Траоре. 41. Бекалі.

Вертикально: 1. Кіраса. 2. Ломана. 3. Морлок. 4. Матузалем. 5. Кіфінес. 7. Деркач. 8. Данкан. 9. Сослан. 15. Маннінгер. 16. Кирильчик. 18. Кедрю. 19. Аніта. 20. Басбі. 21. Нітра. 24. Наставник. 27. Беженар. 28. Патент. 29. Серена. 30. Ціклер. 31. Кошіце. 32. Моліна. 33. Насімі.

Сліпий жереб був прихильним до Максима Шемчука, якому відправимо нашу фірмову парасолю. Просимо вказати свою адресу, номер телефону і координати найближчого відділення Нової пошти.

Вже, мабуть, нікого не дивує чергова перемога Юрія З. у змаганні на швидкість. Правильні відповіді він надіслав 26 березня о 22:40. Це – додаткові 5 очок у турнірну таблицю і дуже гучна заявка на чемпіонство. Його найближчий переслідувач Сергій Ярмола констатує: "Шансів на перемогу у мене майже немає". Але три вирішальні тури – це 15 очок на кону. Інтрига ще жевріє.

Втішний трофей – брелок-відкривачку – отримає Сергій Сікачов, правильні відповіді від якого надійшли 27 березня о 00:53. Адресу, номер телефону і координати найближчого відділення Нової пошти не забудьте написати, пане Сергію!

Турнірна таблиця після 12 турів

Дехто вже активно цікавиться форматом наступного сезону і, зокрема, кількістю учасників в елітному дивізіоні. Остаточного рішення ще немає, але, найімовірніше, туди потраплять десять найкращих за підсумками першого сезону: щоб інтрига була максимально запеклою, а боротьба – конкурентною.

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Головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24, фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей (за принципом "один брелок – в одні руки").

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 22 квітня, включно).

3. Результати розіграшу – 23 квітня, у п'ятницю, о 21:00.

Горизонтально: 2. Красиве ім’я ісландця із ЧС-2018. 4. Відомий арбітр ФІФА, обслуговував кілька матчів збірної України. 7. Гордий клуб маленького Люксембурга. 10. Нападник Сампдорії 40-50-х, згодом – тренер. 12. Ще один форвард із Кальчо, зірка Ювентуса 60-70-х. 14. Колишній наставник Марселя. 15. Вимогливий та дисциплінований спеціаліст, якого Суркіс так і не наважився запросити. Динамо тоді очолив Сьомін. 16. Хорошого рівня нападник у донецькому Металурзі 2000-х. 17. Рой … – був такий хавбек в Аустрії та збірній Ізраїлю 2010-х. 19. Титулований клуб ельзасців. 20. Сучасний тренер, який свого часу примудрився пограти за обох непримиренних суперників – Дженоа та Сампдорію. 22. Бомбардир СК Миколаїв 90-х. 23. Свавільний канонір у Металісті епохи Маркевича. Як його звали? 24. Коньяк із країв Арарата і Пюніка.

Вертикально: 1. Клуб Вищої ліги 90-х. 2. Серб в обороні Борусії Д, Вільяреала, Вальядоліда минулих років. 3. Команда з третього дивізіону Франції. 5. Норвезький клуб, який випав з еліти у глибоку трясовину. 6. Захисник київського Динамо 90-х. 8. Робоча конячка зіркового Реала 2000-х, скромний аміго, який не відмовив в інтерв’ю "Футбол 24". 9. Політик світового масштабу, якому присвятили "Золотий м’яч". 10. Композитор, який не дожив до появи Санкт-Паулі у рідному місті. 11. Клуб "Китайця", "Божественного хвостика" і навіть "Імператора". 12. Місто-привид, лежить у руїнах, хоча могло б приймати Атлетіко, Челсі, Рому і навіть Дніпро та Ворсклу. 13. Аргентинець у Ліверпулі понад 10 років тому. 17. Вінгер, неймовірний технар, такий собі Кріштіану Роналду для бідних – Бешикташа, Порту. 18. Прізвисько голкіпера збірної Італії на перетині тисячоліть. 21. "Братська допомога" кримському футболу.

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