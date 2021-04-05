"Я чесний перед собою, оскільки зумів довести, що якщо відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків, то попри вік, можна заслужити право виходити на поле в офіційних матчах. Після осінньої частини сезону у мене була домовленість з головним тренером Василем Кобіним, що якщо мій рівень підготовки буде його влаштовувати, то він надасть мені можливість з'явитися на полі і допомогти команді. Заради цього довелося неабияк потрудитися, але я таки домігся свого: в поєдинку з Динамо вийшов на заміну. Я продовжував наполегливо тренуватися і думав, що хоча б ще раз за Минай обов'язково зіграю, бажано в Ужгороді, щоб подякувати вболівальникам за багаторічну підтримку.

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Однак життя вносить свої корективи. Несподіваний відхід у відставку Василя Кобіна, складне турнірне становище Миная змусили мене змінити свої плани. Хоча, повторюю, я сподівався, що ситуація з моїм прощальним матчем буде зовсім іншою. Зараз же найголовніше, щоб Минай уникнув вильоту з еліти. Саме тому довелося зосередитися на виконанні своїх прямих обов'язків. Що стосується мого прощального матчу, то він якось відійшов на другий план. Але те, що я його організую – гарантую. Радше за все, це буде матч за участю моїх друзів, з якими я провів свої найкращі роки у футболі, виступаючи за ужгородське Закарпаття і львівські Карпати", – запевнив Кополовець у коментарі Мeta-ratings.

Нагадаємо, за свою кар'єру 37-річний хавбек встиг пограти у Закарпатті, Говерлі, Карпатах, Белшині, Айнхайті та Минаї. Статистика хавбека в рамках УПЛ – 155 матчів, 6 голів та 10 асистів.

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