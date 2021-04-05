Кополовець пояснив рішення завершити кар'єру гравця – неприємний осад і плани на прощальний матч
Спортивний директор Миная Михайло Кополовець аргументував своє рішення зосередитися виключно на адміністративній роботі.
"Я чесний перед собою, оскільки зумів довести, що якщо відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків, то попри вік, можна заслужити право виходити на поле в офіційних матчах. Після осінньої частини сезону у мене була домовленість з головним тренером Василем Кобіним, що якщо мій рівень підготовки буде його влаштовувати, то він надасть мені можливість з'явитися на полі і допомогти команді. Заради цього довелося неабияк потрудитися, але я таки домігся свого: в поєдинку з Динамо вийшов на заміну. Я продовжував наполегливо тренуватися і думав, що хоча б ще раз за Минай обов'язково зіграю, бажано в Ужгороді, щоб подякувати вболівальникам за багаторічну підтримку.
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Однак життя вносить свої корективи. Несподіваний відхід у відставку Василя Кобіна, складне турнірне становище Миная змусили мене змінити свої плани. Хоча, повторюю, я сподівався, що ситуація з моїм прощальним матчем буде зовсім іншою. Зараз же найголовніше, щоб Минай уникнув вильоту з еліти. Саме тому довелося зосередитися на виконанні своїх прямих обов'язків. Що стосується мого прощального матчу, то він якось відійшов на другий план. Але те, що я його організую – гарантую. Радше за все, це буде матч за участю моїх друзів, з якими я провів свої найкращі роки у футболі, виступаючи за ужгородське Закарпаття і львівські Карпати", – запевнив Кополовець у коментарі Мeta-ratings.
Нагадаємо, за свою кар'єру 37-річний хавбек встиг пограти у Закарпатті, Говерлі, Карпатах, Белшині, Айнхайті та Минаї. Статистика хавбека в рамках УПЛ – 155 матчів, 6 голів та 10 асистів.
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