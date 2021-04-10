"Считаю, что он человек, который сделал весомый вклад в развитие закарпатского футбола и украинского тоже. В общем такой фактурный человек, который был постоянно на слуху.

Кополовец объяснил решение завершить карьеру игрока – неприятный осадок и планы на прощальный матч

Честно говоря, его будет не хватать команде, его шуток в раздевалке, приколов. Он – душа компании, с ним было очень весело, хороший мужик. Общаюсь с ним до сих пор, в конце концов, я в Минай попал благодаря ему.

Жаль, что Кополовец так завершил карьеру, думаю, что он еще мог "попылить" один год. Не знаю, почему он завершил, возможно решил больше сконцентрироваться на своей прямой работе спортивного директора. Сейчас такой период, что клуб на грани вылета. Возможно, у него сейчас больше работы именно как спортивного директора – поэтому он решил, что будет очень трудно совмещать и завершил карьеру.

Честно говоря, он ничем не уступал молодым пацанам. Возможно где-то в плане физики было трудно, но у него такая скорость, что многие из молодых хотел бы иметь такую. С мячом – спокойно и технически. Реально думаю, что он еще мог сезон поиграть нормально, даже если в плане ротации попадать, но он еще был в достаточно хорошей форме", – сказал Сакив в интервью BF.

Напомним, Кополовец объявил о завершении карьеры футболиста 4 апреля. 37-летний хавбек успел поиграть в Закарпатье, Говерле, Карпатах, Белшине, Айнхайте и Минае. Статистика хавбека в рамках УПЛ – 155 матчей, 6 голов и 10 ассистов.

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