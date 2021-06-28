"Феліш? Цей хлопець самозванець. Він самозванець! Ти потрібен своїй країні, ти виходиш на поле – влуч у ворота! Він коштує 100 млн фунтів стерлінгів? Був би я на місці Роналду, я б ганявся за ним в роздягальні. Просто шок", – поділився Рой Кін у ефірі ITV.

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Зазначимо, що Феліш вийшов на поле на 55 хвилині поєдинку проти Бельгії, проте не допоміг своїй команді відігратись. Нападник тричі пробивав по воротах бельгійців, але лише один з них влучив у площину.

До слова, Португалія так і не змогла результативно відповісти на гол Торгана Азара та вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу Євро-2020.

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