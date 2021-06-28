"Фелиш? Этот парень самозванец. Он самозванец! Ты нужен своей стране, ты выходишь на поле – попади в ворота! Он стоит 100 млн фунтов стерлингов? Был бы я на месте Роналду, я бы гонялся за ним в раздевалке. Просто шок", – поделился Рой Кин в эфире ITV.

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Отметим, что Фелиш вышел на поле на 55 минуте поединка против Бельгии, однако не помог своей команде отыграться. Нападающий трижды пробивал по воротам бельгийцев, но лишь один из них попал в створ.

К слову, Португалия так и не смогла результативно ответить на гол Торгана Азара и вылетела уже на стадии 1/8 финала Евро-2020.

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