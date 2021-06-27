Бельгія використала напівмомент

Бельгія без зусиль пройшла слабку групу, набравши максимум очок. Роберто Мартінес мав можливість поступово вводити в ігровий тонус зірок після пошкоджень. До плей-офф всі набрали форму, тому на Португалію вийшов оптимальний склад. Еден Азар і Кевін де Брюйне сформували з Лукаку монструозний напад.

Атакувальне тріо бельгійців грало вузько та обмінювалося позиціями. Під час пресингу Лукаку зміщувався на правий фланг, а центр займав де Брюйне (відразу пригадався схожий трюк Мартінеса проти Бразилії на ЧС-2018). Однак довгий час креативне тріо залишалося без м'яча у небезпечних зонах, Кевін і Еден мусили опускатися за ним у глибину.

Бельгія намагалася впіймати португальців на тому ж, що й Німеччина – різкі переведення з флангу на фланг. Команда стягувала суперника на бровку до Торгана Азара, після чого підключала справа Меньє. Тома кілька разів загострив і навіть пробив шведою в дальню "дев'ятку" (трішечки недокрутив), але до реальних моментів це не призводило.

"Червоні дияволи" згенерували гостроту лише наприкінці першого тайму завдяки контратакам, які розігнав Лукаку. Тоді ж вони відкрили рахунок – шикарний удар вийшов у Азара-молодшого. Бельгія виграла перший тайм, однак не вразила (4 удари, жодного з меж штрафного). А на старті другого втратила де Брюйне (Кевіна в грубому підкаті травмував Палінья) та забула про атаку взагалі. 0.23 xG у підсумку. Один напівмомент – один гол!

Португалія провела найкращий матч на турнірі

Фернанду Сантуш підготував сюрпризи: Далот в основі, в центрі поля Санчеш, Палінья та Моутінью. Втім, здивував не стільки вибір виконавців, скільки план на гру. Португалія пресингувала! Не високим блоком – здебільшого середнім. Але дуже організовано та чітко. Хавбеки читали гру та відрізали лідерів Бельгії, а Жота та Сілва відпрацьовували за ворожими латералями.

Португалія страждала проти 3-4-3 Німеччини. Сьогодні очікувалося повторення сценарію, однак тренерський штаб вніс необхідні корективи. Бельгія створила мінімум у позиційних атаках. І все ж порвалося там, де було тонко. Під завісу першого тайму Бернарду вже напрацювався і в гольовому епізоді не зумів виконати подвійну роль: дозволив Вертонгену виконати закидання, а потім не встиг повернутися та накрити Торгана.

Також потрібно похвалити тренера за довіру Санчешу. Ренату добре виглядав у центрі поля, протягуючи м'яч ривками. На швидкості обігрував кількох опонентів і створював партнерам зручні умови у фінальній стадії. Після його рейдів Португалія створила два хороші моменти до перерви – Жота мав забивати швидкий гол.

У другому таймі Бельгія сіла в оборону та віддала м'яч португальцям. Логічне рішення – "селесао" мали величезні проблеми з позиційною атакою. Зламувати оборону "дияволів" вийшов Бруну, але найгострішим залишався Санчеш. Він класно навісив у штрафний на голову Феліша та сам бив по воротах. Ренату нагадав, чому його у 2016-му називали майбутньою суперзіркою.

Не Санчешем єдиним. Португалія проявила себе і в позиційній атаці, провівши потужну кінцівку зустрічі. Роналду вивів на удар Жоту – над воротами. Геррейро фірмовим ударом струсонув стійку. Діаш прийшов на кутовий і впритул розстріляв Куртуа – той впорався. 2:15 за ударами на користь "селесао" по перерві. Португалії відверто не пощастило програти.

Сьогодні піренейці провели найкращий матч на турнірі. Беззубий футбол протягом 80 хвилин з Угорщиною, безпомічна гра з Німеччиною і боязлива дуель без моментів з Францією. Португальці своїми попередніми перфомансами на Євро-2020 не заробили собі багато прихильників, але в цей вечір були непоганими. Висока динаміка, надійність без м'яча, пресинг і які-не-які атаки. Можливо, на груповому етапі Сантуш економив сили та ховав козирі?

Гол – не просто спалах геніальності Азара-молодшого

Обидві команди дуже активно використовували дальні передачі в обхід забетонованого центра поля. І Бельгія, і Португалія грали компактно і в першому таймі не сильно притискалися до своїх воріт. Тому передачі за спини були виправданими. У португальців основним адресатом був Роналду, а діагоналі з глибини часто летіли у півфланги.

Бельгійці, звичайно ж, шукали лонгболами Лукаку. У результативній атаці саме виграна дуель Ромелу в Діаша стала вирішальною. Лукаку відгукнувся на дальній пас Вертонгена, зберіг м'яч і скинув під себе. Після чого Меньє поборовся за підбір і відкинув Торгану. Гол став наслідком найпопулярнішого типу атак.

Роналду не побив рекорд і склав повноваження чемпіона

Чемпіони Європи припинили захист титулу. Кріштіану Роналду пішов з поля без гола та вилетів з Євро. Він залишається найкращим бомбардиром турніру, але втримати це звання буде складно. У Кріша виникло кілька нагод, але більшість його ударів заблокувала бельгійська оборона. Найкращим вийшов постріл зі штрафного в першому таймі – Куртуа ефектно потягнув.

Однак Роналду створив три моменти для партнерів. Особливо гострим був його пас на Жоту. Кріштіану став найкращим на полі за успішністю верхових єдиноборств (5) та за вдалими обіграшами (4). Він відіграв гідно, як і вся команда. А рекорд Алі Даеї нікуди не втече.

Бельгія досі не показала свій максимум на Євро-2020. Чи показала?

Бельгія завдяки мінімальній перемозі проходить у чвертьфінал, де зіграє в Мюнхені проти Італії. Але сьогодні "червоні дияволи" не продемонстрували якісного футболу в атаці. Нехай, віддали м'яч Португалії за переможного рахунку, жодного криміналу, але де контратаки?

Не варто забувати, що на груповому етапі бельгійці також не творили чудес як команда (а просто карали слабких суперників за помилки). Чудеса творив персонально Кевін де Брюйне. А його знову зламали – не факт, що до Італії він буде готовий.

У Роберто Мартінеса одна з найстарших команд на турнірі. Є підозра, що зіркові "дияволи" пройшли свій пік. Пресинг дається важко, бракує швидкостей, занадто багато побудовано на індивідуальних якостях.

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