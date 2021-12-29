"Він просто повинен був піднятись": Террі розкритикував оборонця Челсі за пропущений гол
12:43 - Читать на русском
Асистент головного тренера Астон Вілли Джон Террі прокоментував суперечливий епізод у матчі 16-го туру проти Челсі.
завершено
Анвар Ель-Газі 50’
50’ Анвар Ель-Газі
У своєму Instagram Джон Террі поділився емоціями від повернення від колись рідного Стемфорд Брідж.
Челсі – Астон Вілла – 1:1 – відео голів та огляд матчу
У коментарях фанат запитав щодо голу у ворота Челсі, коли Гріліш збив Крістенсена. Террі лаконічно відповів: "Він просто повинен був піднятись".
Нагадаємо, Челсі розійшовся миром із Астон Віллою (1:1), хоча гол Ель-Газі був досить суперечливим через ймовірне порушення правил зі сторони "вілланів".
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