Асистент головного тренера Астон Вілли Джон Террі прокоментував суперечливий епізод у матчі 16-го туру проти Челсі.

У своєму Instagram Джон Террі поділився емоціями від повернення від колись рідного Стемфорд Брідж.

Челсі – Астон Вілла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У коментарях фанат запитав щодо голу у ворота Челсі, коли Гріліш збив Крістенсена. Террі лаконічно відповів: "Він просто повинен був піднятись".

Нагадаємо, Челсі розійшовся миром із Астон Віллою (1:1), хоча гол Ель-Газі був досить суперечливим через ймовірне порушення правил зі сторони "вілланів".

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