Чемпіонат Англії 2020/21, 16-й тур

Крістал Пелас – Лестер Сіті – 1:1

Голи: Заха, 58 – Барнс, 83

Челсі – Астон Вілла – початок о 19:30

Евертон у поточному турі мав зустрітись з Манчестер Сіті, однак матч скасували. Втім, навіть якби його провели, поразка "ірисок" виглядала досить вірогідною – і це давало Лестеру шанс повернутись на другу позицію в АПЛ. Для цього необхідно було набирати очки з Крістал Пелас на виїзді, причому перемога наблизила б "лисів" на відстань одного залікового балу від Ліверпуля. Словом, ставки були високими.

Лестер здорово почав, заробивши пенальті вже на 19-й хвилині, але, удар Іхеаначо з "позначки" витягнув Гуайта. На 26-й відкрити рахунок міг Перес, однак його постріл поцілив у поперечку, а добивання Прата виявилось неточним. До перерви гості так і не забили, а за 13 хвилин після неї прилетіло покарання за марнотратство – це Заха прийняв подачу й з гострого кута несподівано прошив Шмейхеля! 1:0.

Втім, втримати переможний рахунок "орлам" вдалося лишень протягом 25 хвилин, допоки Барнс не забив у відповідь – Харві вдався кволий, але влучний удар з лінії штрафного під праву стійку. 1:1! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

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