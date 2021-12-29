Ассистент главного тренера Астон Виллы Джон Терри прокомментировал спорный эпизод в матче 16-го тура против Челси.

В своем Instagram Джон Терри поделился эмоциями от возвращения от некогда родного Стэмфорд Бридж.

Челси – Астон Вилла – 1:1 – видео голов и обзор матча

В комментариях фанат спросил по голу в ворота Челси, когда Грилиш сбил Кристенсена. Терри лаконично ответил: "Он просто должен был подняться".

Напомним, Челси разошелся миром с Астон Виллой (1:1), хотя гол Эль-Гази был достаточно противоречивым из-за возможного нарушения правил со стороны "вилланов".

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