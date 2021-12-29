"Он просто должен был подняться": Терри раскритиковал защитника Челси за пропущенный гол
12:46 - Читати українською
Ассистент главного тренера Астон Виллы Джон Терри прокомментировал спорный эпизод в матче 16-го тура против Челси.
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Анвар Эль-Гази 50’
50’ Анвар Эль-Гази
В своем Instagram Джон Терри поделился эмоциями от возвращения от некогда родного Стэмфорд Бридж.
Челси – Астон Вилла – 1:1 – видео голов и обзор матча
В комментариях фанат спросил по голу в ворота Челси, когда Грилиш сбил Кристенсена. Терри лаконично ответил: "Он просто должен был подняться".
Напомним, Челси разошелся миром с Астон Виллой (1:1), хотя гол Эль-Гази был достаточно противоречивым из-за возможного нарушения правил со стороны "вилланов".
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