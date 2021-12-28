Челсі приймав Астон Віллу в рамках 16-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Челсі вийшов вперед ще до перерви, чудову комбінацію "синіх" головою замкнув Олів'є Жиру. Гості не опустили рук.

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На старті другого тайму гравці Астон Вілли вирівняли становище. Господарі були ближчими, щоб вирвати перемогу, але оборона гостей вистояла. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Після 16-ти турів Челсі розташувався на 6-й сходинці, Астон Вілла за додатковими показниками випереджає підопічних Лемпарда.

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