Челсі – Астон Вілла – 1:1 – відео голів та огляд матчу
28 грудня 23:59 - Читать на русском
Челсі приймав Астон Віллу в рамках 16-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
Анвар Ель-Газі 50’
50’ Анвар Ель-Газі
Челсі вийшов вперед ще до перерви, чудову комбінацію "синіх" головою замкнув Олів'є Жиру. Гості не опустили рук.
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На старті другого тайму гравці Астон Вілли вирівняли становище. Господарі були ближчими, щоб вирвати перемогу, але оборона гостей вистояла. Фінальний свисток зафіксував нічию.
Після 16-ти турів Челсі розташувався на 6-й сходинці, Астон Вілла за додатковими показниками випереджає підопічних Лемпарда.
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