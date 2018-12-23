"Він пронизаний традиціями Юнайтед", – Петер Шмейхель висловив впевненість у Сульшері

Екс-воротар Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель прокоментував призначення свого колишнього партнера Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера команди.

"Сульшер пронизаний традиціями та історією Юнайтед, поважає їх, він добре розпочав як тимчасовий наставник, зумівши впоратись з такими гравцями, як Погба та Лінгард, з якими проблеми мав Моурінью.

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Думаю, це ключовий момент. Уле в короткі строки розібрався з ситуацією, змусив таких, як Погба, використовувати свій потенціал на повну", – сказав Шмейхель goal.com.

Нагадаємо, данець та Сульшер виступали разом у складі Юнайтед під керівництвом Сера Алекса Фергюсона та вигравали требл у сезоні 1998/99.

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