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Петер Шмейхель: Відставка Моурінью не є перемогою Погба над Манчестер Юнайтед

17:23 144 Читать на русском
Петер Шмейхель: Відставка Моурінью не є перемогою Погба над Манчестер Юнайтед
Петер Шмейхель / соцмережі

Легендарний данський голкіпер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель висловив свою думку стосовно ситуації півзахисника Поля Погба.

"Моурінью поставив себе в центрі уваги, чого не повинен робити тренер Манчестер Юнайтед. Були історії, що він конфліктував з деякими гравцями. Це траплялось неодноразово, але клуб розбирався з ситуаціями в роздягальні.

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Я хочу, щоб Погба був гравцем Юнайтед так само, як він веде щоденне життя. Він неймовірний у соцмережах, і він демонструє себе як дуже важливого гравця.

Ми бачили це в Ювентусі, у збірній Франції, але не в Манчестер Юнайтед, і що важливо, тут немає гравців вищих, ніж тренер та клуб. Не важливо, скільки вони заробляють.

Зараз ситуацію показують так, ніби Погба виграв війну у Манчестер Юнайтед, як на мене, це не працює, такого не може бути з цим клубом.

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Дуже важливо, що Юнайтед зараз розбирається з цим. Погба чи будь-хто інший не може бути більшим, ніж клуб", – сказав Шмейхель goal.com.

Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Петер Шмейхель Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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