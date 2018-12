Топ-5 клубів, які міг би очолити Моурінью: можливість втерти носа Гвардіолі та майже фантастичний варіант з Мессі

"Футбол 24" спробував підшукати Жозе Моурінью новий клуб. Попереджаємо, тут знайшлось місце для фантазій.

Реал Мадрид

Не встиг "Особливий" покинути Олд Траффорд, як мадридські ЗМІ взялись обмірковувати перспективи його можливого повернення у Реал. Найбільше видання Іспанії El Pais наполягає, що представники "бланкос" виходили на Моурінью ще в жовтні, коли Флорентіно Перес вирішив позбутись Лопетегі. Тоді, португальський фахівець був переконаний, що допрацює з "дияволами" щонайменше до кінця сезону, тож ввічливо відмовив президенту мадридського гранда. Однак сеу Жозе повністю не зачинив двері перед босом Реала, з яким досі підтримує дружні стосунки.

Реал планує призначити Моурінью влітку та пропонує зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро

За інформацією Mundo Deportivo, перемовини між сторонами майже миттєво поновились одразу після відставки сеу Жозе з МЮ. Перес, зазначає рупор каталонської преси, планує запросити "Special One" влітку, виділивши йому кругленьку суму для будівництва нового проекту.

Моурінью досі має велику підтримку у одному з секторів правлячої хунти Реала, де вважають, що португалець спроможний вивести команду з ігрової кризи. Щоправда, найбільш впливові футболісти "вершкових" дотримуються кардинально протилежної думки. Рамос та Марсело навіть слухати не хочуть про камбек Моу, який покидав Бернабеу з великими скандалами. "Моурінью пішов 5 років тому, а ви досі говорите про нього. Поважайте Соларі", – вибухнув перший капітан Реала на прес-конференції перед фіналом клубного ЧС. Та хіба Флорентіно колись прислухався до гравців? Якщо Перес має намір запросити португальця, то він навряд чи консультуватиметься навіть з таким авторитетом як Серхіо.

Інтер

На Джузеппе Меацца досі відчувають велику ностальгію за Моурінью. Найбільші успіхи "нерадзурі" у 21 столітті пов'язані саме з іменем португальського тренера, який привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів. Більше того, чимало фанів досі вважають Жозе найвеличнішим наставником Інтера з часів Еленіо Еррери. Розкішний комплімент, правда ж? "Особливого" тут люблять, поважають та завжди чекають з відкритими обіймами. Щоправда, наразі невідомо, чи ризикне керівництво клубу вказати Спаллетті на вихід, якщо міланці знову кваліфікуються у Лігу чемпіонів. Навіть колишній президент клубу Массімо Моратті вважає, що Лучано потрібно більше часу на будівництво успішного проекту.

Попри це на Апеннінах подейкують, що молодий президент "нерадзурі" Стівен Чжан, розлючений вильотом з ЛЧ, таки може наважитись на тренерські пертурбації. Китайські власники Інтера вважають ганьбою нічию з ПСВ, яка залишила клуб за бортом найпрестижнішого єврокубка. Ім'я Моурінью начебто щораз сильніше лунає в клубному офісі міланського гранда...

Парі Сен-Жермен

Томас Тухель поки що не переконав катарських шейхів у доцільності свого перебування на тренерському містку команди, покликаної вигравати абсолютно усе. ПСЖ з труднощами подолав груповий етап Ліги чемпіонів, якою віддавна марить Нассер Аль-Хелаїфі. Тріумф парижан у Європі – головне завдання Неймара та Ко. Підкоренням слабкої та неконкурентної Ліги 1 на Парк де Пренс вже нікого не здивуєш, тут зачекались великих перемог після шалених фінансових інвестицій з Близького Сходу.

Спортивний директор ПСЖ Антеро Енріке намагався підписати Моурінью минулого літа, коли французький клуб попрощався з Унаї Емері. Однак, ще повністю не потонувши у внутрішньокомандних чварах МЮ, "Особливий" вирішив відмовити своєму співвітчизнику... який досі не опустив руки! ESPN припускає, що у випадку чергового фіаско ПСЖ у Лізі чемпіонів сеу Жозе стане пріоритетним кандидатом на заміну Тухелю. Аль-Хелаїфі завжди приваблювали помпезні трансфери, а Моурінью попри провальний етап на Олд Траффорд залишається великим авторитетом у світі футболу.

Вулверхемптон

Молінью – майже ідеальне місце роботи для Жозе Моурінью. Тут працює його друг та один з найвпливовіших агентів світу Жорже Мендеш, тут виступають португальські гравці (Моутінью, Невеш, Патрісіу, Кавалейру, Хота), тут заправляють китайські власники, які точно не пошкодують грошей на зарплату "Special One" та майбутні трансфери.

Вулверхемптон, Мендеш і китайські схеми. Чому агент "законно" керує клубом, в який може перейти Зінченко

У найкращій лізі світу Моурінью отримав би чудовий шанс довести, що його зарано списувати з рахунків. Колись португалець дорікав Пепу Гвардіолі, мовляв, той завжди шукає легких шляхів, працюючи лише з великими клубами. Тож чому б "Особливому" зараз на власному прикладі не довести, що він спроможний підіймати на вершину маленькі команди? Та й втерти носа Погба та Ко було б просто епічно...

Барселона (майже фантастика)

Давайте трішки пофантазуємо. Ернесто Вальверде вже навряд чи пробачать черговий провал у Лізі чемпіонів. "Мураха" перебував на межі звільнення ще після римського фіаско, однак Бартомеу вирішив надати другий шанс тренеру, якого підтримали у роздягальні. Відтак, нинішній сезон може стати останім для 54-річного фахівця на Камп Ноу. Тут зачекались на поверення головного єврокубкового трофею.

Моурінью почали пов'язувати з Барсою після виходу у світ документального фільму "Take the ball, pass the ball", де розповідається, що екс-президент каталонського клубу Жоан Лапорта вів перемовини з "Особливим" перед запрошенням Гвардіоли. Деякі ЗМІ взялись розивати цю тему, буцімто, португалець – не такий вже кепський варіант для каталонського гранда. Він добре знає внутрішню кухню з часів роботи помічника Боббі Робсона та Луї ван Гала, а також користується великою повагою з боку легенд клубу.

"Я помиратиму з думками про 2:6 на Сантьяго Бернабеу": Take the ball, pass the ball – про велику Барселону Гвардіоли

"Жозе завжди допомагав молодим гравцям. Ван Гал доволі часто відряджав його на тренування Барселони Б. Разом з ним ми відпрацьовували роботу з м'ячем, гру першим номером, контроль, зміну темпу", – розповідає Хаві Ернандес. Очевидно, що Моурінью давно не сприймається Барсою як ворог №1. Хоча фанати, мабуть, досі не пробачили йому війн в Ель Класіко, коли між гравцями ледь не доходило до бійок. Але ж ми фантазуємо, чи не так?