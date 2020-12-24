"До мене головним тренером в Олімпіку був іспанець Вісенте Гомес. Він прищепив гравцям іспанський, технічний футбол. Ми постаралися продовжити розпочате Гомесом. Я вдячний Вісенте, у якого я багато почерпнув.

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Що не вдалось покращити? Поліпшити нашу гру на стандартах. У нас ненайвища команда. Нам часто забивають суперники, ті ж Львів, Маріуполь. Але ось в матчі з приазовцями ми програвали 1:3 за 12 хвилин до закінчення зустрічі і змогли звести матч до нічиєї – 3:3. Видно, що у наших хлопців є характер", – зазначив Климовський у інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Олімпік посідає сьоме місце у поточному розіграші чемпіонату України, а в минулому сезоні ледь уникнув вильоту. Додамо, що Климовський змінив Вісенте Гомеса на посаді наставника донеччан на початку березня.

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