"До меня главным тренером в Олимпике был испанец Висенте Гомес. Он привил игрокам испанский, техничный футбол. Мы постарались продолжить начатое Гомесом. Я благодарен Висенте, у которого я многое почерпнул.

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Что не удалось улучшить? Улучшить нашу игру на стандартах. У нас не самая рослая команда. Нам часто забивают соперники, те же Львов, Мариуполь. Но вот в матче с приазовцами мы проигрывали 1:3 за 12 минут до окончания встречи и смогли свести матч к ничьей – 3:3. Видно, что у наших ребят есть характер", – отметил Климовский в интервью Sportarena.

Отметим, что Олимпик занимает седьмое место в текущем розыгрыше чемпионата Украины, а в прошлом сезоне едва избежал вылета. Добавим, что Климовский сменил Висенте Гомеса на посту наставника дончан в начале марта.

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