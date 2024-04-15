Із самого початку матчу Геннадій Пасіч став ледь не найгострішим гравцем. Так, хавбек загрожував воротам Вереса на 13-й хвилині, але воротар відбив його удар у ближній кут.

ЛНЗ мінімально здолав Верес і відірвався від зони вильоту на 10 очок – Пасіч влаштував феєрію, а Хобленко став героєм

У перерві пролунала повітряна тривога, через що команди повернулись на поле трохи пізніше. Другий тайм розпочався з гола Хобленка (який є вихованцем Динамо), який замкнув простріл Пасіча. Нападник міг оформити дубль, але з його ударом впорався Когут. Верес відповів небезпечним пострілом Шастала та ударом Дахновського в поперечку, але ЛНЗ втримав перемогу.