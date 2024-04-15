Переможний гол екс-форварда Динамо у відеоогляді матчу ЛНЗ – Верес – 1:0
ЛНЗ обіграв Верес у поєдинку 24-го туру УПЛ, перервавши тривалу серію без перемог. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Із самого початку матчу Геннадій Пасіч став ледь не найгострішим гравцем. Так, хавбек загрожував воротам Вереса на 13-й хвилині, але воротар відбив його удар у ближній кут.
ЛНЗ мінімально здолав Верес і відірвався від зони вильоту на 10 очок – Пасіч влаштував феєрію, а Хобленко став героєм
У перерві пролунала повітряна тривога, через що команди повернулись на поле трохи пізніше. Другий тайм розпочався з гола Хобленка (який є вихованцем Динамо), який замкнув простріл Пасіча. Нападник міг оформити дубль, але з його ударом впорався Когут. Верес відповів небезпечним пострілом Шастала та ударом Дахновського в поперечку, але ЛНЗ втримав перемогу.