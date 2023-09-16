Головний тренер Реала Карло Анчелотті переконаний, що підопічні не будуть робити трагедії з невдач у індивідуальних нагородах.

Вінгер мадридців Вінісіус Жуніор не потрапив у список з 12 номінанатів на приз FIFA The Best.

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"Я бачив його в роздягальні. Вінісіус плакав, скаржився, що його не включили до списку. Він плакав 3-4 години, ми ледь його заспокоїли", – пожартував Анчелотті у відповідь на питання про настрій підопічніого.

Нагадаємо, Зараз Вінісіус травмований, тому не може допомогти Реалу. Минулий сезон бразилець провів дуже потужно – 23 голи та 21 асист у 55 матчах.

Ancelotti sobre la ausencia de Vini en los premios The Best: pic.twitter.com/4B8maMi73J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2023

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