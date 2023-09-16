Главный тренер Реала Карло Анчелотти убежден, что подопечные не будут делать трагедии из неудач в индивидуальных наградах.

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор не попал в список из 12 номинанатов на приз FIFA The Best.

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"Я видел его в раздевалке. Винисиус плакал, жаловался, что его не включили в список. Он плакал 3-4 часа, мы едва его успокоили", – пошутил Анчелотти в ответ на вопрос о настроении подопечного.

Напомним, сейчас Винисиус травмирован, поэтому не может помочь Реалу. Прошлый сезон бразилец провел очень мощно – 23 гола и 21 ассист в 55 матчах.

Ancelotti sobre la ausencia de Vini en los premios The Best: pic.twitter.com/4B8maMi73J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2023

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