"Он плакал 3-4 часа, едва успокоили": Анчелотти иронично отреагировал на игнор звезды Реала в списке The Best
17:37 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти убежден, что подопечные не будут делать трагедии из неудач в индивидуальных наградах.
Вингер мадридцев Винисиус Жуниор не попал в список из 12 номинанатов на приз FIFA The Best.
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"Я видел его в раздевалке. Винисиус плакал, жаловался, что его не включили в список. Он плакал 3-4 часа, мы едва его успокоили", – пошутил Анчелотти в ответ на вопрос о настроении подопечного.
Напомним, сейчас Винисиус травмирован, поэтому не может помочь Реалу. Прошлый сезон бразилец провел очень мощно – 23 гола и 21 ассист в 55 матчах.
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