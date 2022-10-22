"За моєю останньою інформацією, Артем хоче повернутися до питання контенту на YouTube. Думаю, найближчими тижнями з'явиться перша серія на каналі "Міля" після початку повномасштабного вторгнення. Він хоче розвиватися у цьому напрямі.

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Мілевський зараз у Києві, переживає непростий час, але потихеньку вже виходить із цього стану – починає оживати. Дай Бог, щоб йому цієї енергії вистачило, щоб перезапуститись і жити далі, незважаючи на всі складнощі у нашій країні", – сказав Панков в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста. Його останнім клубом був Минай.

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