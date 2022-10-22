"По моей последней информации Артем хочет вернуться к вопросу контента на YouTube. Думаю, в ближайшие недели появится первая серия на канале "Миля" после начала полномасштабного вторжения. Он хочет развиваться в этом направлении.

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Милевский сейчас в Киеве, переживает непростое время, но потихоньку уже выходит из этого состояния – начинает оживать. Дай Бог, чтобы ему этой энергии хватило, чтобы перезапуститься и жить дальше, невзирая на все сложности в нашей стране", – сказал Панков в интервью Football Hub.

Напомним, в августе 2021 года Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. Его последним клубом был Минай.

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