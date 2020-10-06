Нагадаємо, ще 13 вересня наприкінці матчу 3-го туру Ліги 1 Неймар вдарив Гонсалеса кулаком по потилиці, за що отримав червону картку, а пізніше був дискваліфікований на два поєдинки. Після закінчення зустрічі бразилець заявив, що Гонсалес неодноразово провокував його, ображаючи на підґрунті расизму. Пізніше і сам бразилець отримав звинувачення, оскільки нібито назвав свого візаві "ср*ним китайцем". Органи футбольного правосуддя не змогли знайти вагомих доказів провини кожного з учасників конфлікту, тому вирішили обійтися без санкцій.

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Протягом цього часу Неймар постійно звинувачував і ображав Гонсалеса у своїх соцмережах і коментарях для ЗМІ. Тоді як гравець Марселя зберігав мовчання. Лише напередодні Альваро для Onda Cero відверто розповів, що ж сталося у той вечір на полі домашнього стадіону ПСЖ.

"Я справді думаю – принаймні я на це сподіваюся – що він, мабуть, неправильно зрозумів слова в якийсь момент гри, яка була для них складною. ПСЖ не контролював зустріч. Весь матч був спекотним, але, втім, як і багато інших дербі або класико. Я сподіваюся, що він неправильно зрозумів і що за всім цим не було нічого іншого.

Думаю, що ця історія виникла через те, що ми перевершували їх протягом всієї гри. Я дійсно був кращим за нього, і це збило його з пантелику. Він був безсилий. Неймар не заслуговує моєї поваги. Він сказав, що заробляє в день стільки ж, скільки я за рік. Але це правда, і я не можу звинувачувати за це. Я відповів, що щасливий і зі своєю зарплатою. Сказав йому, щоб не дбав про мене і що мені дуже пощастило, що я виграв те, що виграв.

Неймар почав гру з фолу проти Пайє. Після того він тільки провокував, але це були футбольні речі, і ми не скаржимося на це. Сподіваюся, те, що відбулося далі, було непорозумінням, і він не планував цього з самого початку. Не можу повірити. Мене звинуватили в тому, що я сказав "мавпа", а потім "мавпо-суч*й син", а потім "лайно мавпи". Перед комісією він сказав, що я назвав його "суч*й син мавпи".

"Сподіваюся, те, що відбулося, було непорозумінням, і він не планував цього з самого початку."

В якийсь момент, ми повинні це припинити. Ми не можемо витрачати місяць, звинувачуючи мене і показуючи кадри, щоб довести, що нічого просто немає. Я хочу рухатися далі, моя сім'я теж. Я вже місяць не можу вибратися зі свого дому.

Якщо я зустрінуся з ним, що я буду робити? Нічого. Я буду грати, як завжди. Така людина не заслуговує від мене нічого: ні моєї поваги, ні навіть погляду. Думаю, було б простіше, якби ми обидва це вирішили. Але Неймар знав, що це я отримаю все лайно в цій історії, і я гадаю, що він був щасливий в своєму будинку, коли побачив, що відбувається", – сказав Альваро Гонсалес.

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