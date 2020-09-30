Професіональна футбольна ліга Франції визначилася з подальшою долею учасників конфлікту в матчі 3-го туру чемпіонату між Парі Сен-Жермен і Марселем.

Оборонець провансальців Гонсалес і форвард парижан Неймар уникли покарань, повідомляє офіційний сайт організації.

Неймар виконав фантастичний фінт і отримав удар у обличчя в одній атаці

Класичне дербі Франції завершилося грандіозною бійкою, у ході якої скандальний бразилець вдарив опонента й отримав червону картку. Пізніше Неймар пояснив свій вчинок проявом расизму іспанцем. Однак, згодом з'ясувалося, що сам нападник обізвав японського оборонця Марселя Сакая "ср*ним китайцем".

ПФЛ у ході слідства не змогли знайти вагомих доказів провини кожного з учасників конфлікту, тому вирішила обійтися без санкцій.

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