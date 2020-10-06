Напомним, еще 13 сентября в конце матча 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку, а позже был дисквалифицирован на два матча. После окончания встречи бразилец заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма. Позже и сам бразилец получил обвинения, поскольку якобы назвал своего визави "ср*ним китайцем". Органы футбольного правосудия не смогли найти весомых доказательств вины каждого из участников конфликта, поэтому решили обойтись без санкций.

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В течение этого времени Неймар постоянно обвинял и оскорблял Гонсалеса в своих соцсетях и комментариях для СМИ. Тогда как игрок Марселя хранил молчание. Лишь накануне Альваро для Onda Cero откровенно рассказал, что же произошло в тот вечер на поле домашнего стадиона ПСЖ.

"Я действительно думаю – по крайней мере я на это надеюсь – что он, наверное, неправильно понял слова в какой-то момент игры, которая была для них сложной. ПСЖ не контролировал встречу. Весь матч был жарким, но, впрочем, как и многие другие дерби или классико. Я надеюсь, что он неправильно понял и что за всем этим не было ничего другого.

Думаю, что эта история возникла из-за того, что мы превосходили их в течение всей игры. Я действительно был лучше него, и это сбило его с толку. Он был бессилен. Неймар не заслуживает моего уважения. Он сказал, что зарабатывает в день столько же, сколько я за год. Но это правда, и я не могу винить за это. Я ответил, что счастлив и со своей зарплатой. Сказал ему, чтобы не заботился обо мне и мне очень повезло, что я выиграл то, что выиграл.

Неймар начал игру с фола против Пайе. После этого он только провоцировал, но это были футбольные вещи, и мы не жалуемся на это. Надеюсь, то, что произошло дальше, было недоразумением, и он не планировал этого с самого начала. Не могу поверить. Меня обвинили в том, что я сказал "обезьяна", а затем "обезьяно-сук*н сын", а затем "дерьмо обезьяны". Перед комиссией он сказал, что я назвал его "с*кин сын обезьяны".

"Надеюсь, то, что произошло, было недоразумением, и он не планировал этого с самого начала."

В какой-то момент, мы должны это прекратить. Мы не можем тратить месяц, обвиняя меня и показывая кадры, чтобы доказать, что ничего просто нет. Я хочу двигаться дальше, моя семья тоже. Я уже месяц не могу выбраться из своего дома.

Если я встречусь с ним, что я буду делать? Ничего. Я буду играть, как обычно. Такой человек не заслуживает от меня ничего: ни моего уважения, ни даже взгляда. Думаю, было бы проще, если бы мы оба это решили. Но Неймар знал, что это я получу все дерьмо в этой истории, и я думаю, что он был счастлив в своем доме, когда увидел, что происходит", – сказал Альваро Гонсалес.

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