"Він не розбирається у футболі": Тащи розкритикував Грозного

Український форвард Дуйсбурга Борис Тащи залишився незадоволеним від спільної роботи з В'ячеславом Грозним у Говерлі.

"Чув про Грозного тільки позитивні відгуки і вирішив поїхати в оренду. Виявилося, все це була брехня, і сьогодні я не вважаю Грозного сильним тренером, який добре розбирається у футболі.

Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

Хоча у мене вже немає на нього зла, це все, скоріше, смішно. Наприклад, приземляюся і чую: "Ти – Титов!". У нього всі Титовими були. (Титов – легендарний хавбек Спартака – прим. Футбол 24). Але при цьому чомусь не грають. Мене Титовим називали ще коли сонце було, а тут зима – а я не в заявці. Так і не дочекався", – передає слова Тащи Sport24.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну