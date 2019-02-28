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"Він не розбирається у футболі": Тащи розкритикував Грозного

28 лютого 22:34 1741 Читать на русском
"Він не розбирається у футболі": Тащи розкритикував Грозного
В'ячеслав Грозний / Футбол 24

Український форвард Дуйсбурга Борис Тащи залишився незадоволеним від спільної роботи з В'ячеславом Грозним у Говерлі.

"Чув про Грозного тільки позитивні відгуки і вирішив поїхати в оренду. Виявилося, все це була брехня, і сьогодні я не вважаю Грозного сильним тренером, який добре розбирається у футболі.

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Хоча у мене вже немає на нього зла, це все, скоріше, смішно. Наприклад, приземляюся і чую: "Ти – Титов!". У нього всі Титовими були. (Титов – легендарний хавбек Спартака – прим. Футбол 24). Але при цьому чомусь не грають. Мене Титовим називали ще коли сонце було, а тут зима – а я не в заявці. Так і не дочекався", – передає слова Тащи Sport24.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну

Теги
Дуйсбург Дуйсбург Борис Тащи Борис Тащи Говерла Говерла В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний
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