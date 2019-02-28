Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

Український форвард Дуйсбурга Борис Тащи розповів, як відмовився стати громадянином Росії.

"Міг перейти в Борусію Менхенгладбах, але обрав московське Динамо. Так склалася ситуація: Динамо в той момент було хорошою командою, яка брала участь в єврокубках. Та й мова мені ближче.

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Плюс там був Воронін – людина, яка могла допомогти адаптуватися. Шкодую я чи ні? Напевно, якби в 18 років я перейшов в Борусію, став би іншою людиною.

Зрозумів, що в Динамо нічого не вийде, коли підписав контракт і провів два тренування.

Коли я, так і не зігравши в оренді в Говерлі, повернувся в Динамо, команду прийняв Черчесов. Він, до речі, добре до мене ставився. Але там було питання ліміту. Теоретично можна було взяти російський паспорт – тоді б я залишився в Динамо. Але я цього не зробив. І, вважаю, правильно. Я українець, у мене сім'я в Україні. Чому я повинен брати паспорт?

Загалом, взяв вектор на Європу", – розповів футболіст порталу Sport24.

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