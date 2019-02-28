"Он не разбирается в футболе": Тащи раскритиковал Грозного

Украинский форвард Дуйсбурга Борис Тащи остался недовольным от совместной работы с Вячеславом Грозным в Говерле.

"Слышал про Грозного только положительные отзывы и решил поехать в аренду. Оказалось, все это была ложь, и сегодня я не считаю Грозного сильным тренером, который хорошо разбирается в футболе.

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Хотя у меня уже нет на него зла, это все, скорее, смешно. Например, приземляюсь и слышу: "Ты – Титов!". У него все Титовы были. (Титов – легендарный хавбек Спартака – прим. Футбол 24). Но при этом почему-то не играют. Меня Титовым называли еще когда солнце было, а тут зима – а я не в заявке. Так и не дождался", – передает слова Тащи Sport24.

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