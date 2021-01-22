"Він не був людиною зі світоглядом рівня президента Динамо": як перший бос киян розтринькав річний бюджет клубу
Колишній кореспондент France Football Овдій Піналов зізнався, як перший президент київського Динамо Віктор Безверхий розтринькав річний бюджет киян.
"На клубних рахунках вже були десятки мільйонів у валюті. Якби їх правильно інвестували, Динамо могло б спокійно пережити 90-ті. Головний редактор France Football Жак Тибер запросив мене з Віктором Безверхим (першим президентом Динамо – прим. "Футбол 24") до себе у гості.
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Літали до нього в Париж. Жак познайомив нас зі своїм приятелем із великого цюрихського банку та запропонував розмістити гроші під високий відсоток – на депозит під 10 відсотків річних. За європейськими мірками це було дуже вигідна пропозиція. Цих відсотків вистачало б на річний бюджет Динамо – принаймні на той, яким він був у клубу на початку 90-х. І вже у Парижі Безверхий мене неприємно здивував.
"Навіщо нам "світити" всі гроші? Краще розкласти яйця по різних кошиках – там потроху, тут потроху", – так розмірковував Віктор Ваніфатьйович. Потрібно визнати, що він не був людиною зі світоглядом рівня президента Динамо. Він був занадто м’яким, йому важко було відмовити іншим.
В підсумку, гроші, які були у клубу, потроху розійшлися. На спонсорську допомогу медичним закладам Києва, художні виставки – Безверхий чомусь наполегливо інвестував в них. Через якийсь час гроші почали закінчуватися. До фінансування Динамо тоді долучився Григорій Суркіс з партнерами, але це вже інша історія", – розповів Піналов у інтерв'ю виданню Чемпіон.
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