"На клубних рахунках вже були десятки мільйонів у валюті. Якби їх правильно інвестували, Динамо могло б спокійно пережити 90-ті. Головний редактор France Football Жак Тибер запросив мене з Віктором Безверхим (першим президентом Динамо – прим. "Футбол 24") до себе у гості.

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Літали до нього в Париж. Жак познайомив нас зі своїм приятелем із великого цюрихського банку та запропонував розмістити гроші під високий відсоток – на депозит під 10 відсотків річних. За європейськими мірками це було дуже вигідна пропозиція. Цих відсотків вистачало б на річний бюджет Динамо – принаймні на той, яким він був у клубу на початку 90-х. І вже у Парижі Безверхий мене неприємно здивував.

"Навіщо нам "світити" всі гроші? Краще розкласти яйця по різних кошиках – там потроху, тут потроху", – так розмірковував Віктор Ваніфатьйович. Потрібно визнати, що він не був людиною зі світоглядом рівня президента Динамо. Він був занадто м’яким, йому важко було відмовити іншим.

В підсумку, гроші, які були у клубу, потроху розійшлися. На спонсорську допомогу медичним закладам Києва, художні виставки – Безверхий чомусь наполегливо інвестував в них. Через якийсь час гроші почали закінчуватися. До фінансування Динамо тоді долучився Григорій Суркіс з партнерами, але це вже інша історія", – розповів Піналов у інтерв'ю виданню Чемпіон.

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