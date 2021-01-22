"На клубных счетах уже находились десятки миллионов в валюте. Если бы их правильно инвестировали, Динамо могло бы спокойно пережить 90-е. Главный редактор France Football Жак Тибер пригласил меня с Виктором Безверхим (первым президентом Динамо – прим. "Футбол 24") к себе в гости.

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Летали к нему в Париж. Жак познакомил нас со своим приятелем из большого Цюрихского банка и предложил разместить деньги под высокий процент – на депозит под 10 процентов годовых. По европейским меркам это было очень выгодное предложение. Этих процентов хватало бы на годовой бюджет Динамо – по крайней мере на тот, каким он был у клуба в начале 90-х. И уже в Париже Безверхий меня неприятно удивил.

"Зачем нам "светить" все деньги? Лучше разложить яйца по разным корзинам – там понемногу, здесь понемногу", – так размышлял Виктор Ванифатьевич. Нужно признать, что он не был человеком с мировоззрением уровня президента Динамо. Он был слишком мягким, ему трудно было отказать другим.

В итоге, деньги, которые были у клуба, понемногу разошлись. На спонсорскую помощь медицинским учреждениям Киева, художественные выставки – Безверхий почему-то упорно инвестировал в них. Через некоторое время деньги начали заканчиваться. К финансированию Динамо тогда присоединился Григорий Суркис с партнерами, но это уже другая история", – рассказал Пиналов в интервью изданию Чемпион.

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