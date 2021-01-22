"Он не был человеком с мировоззрением уровня президента Динамо": как первый босс киевлян растратил годовой бюджет клуба
Бывший корреспондент France Football Овдий Пиналов признался, как первый президент киевского Динамо Виктор Безверхий растратил годовой бюджет киевлян.
"На клубных счетах уже находились десятки миллионов в валюте. Если бы их правильно инвестировали, Динамо могло бы спокойно пережить 90-е. Главный редактор France Football Жак Тибер пригласил меня с Виктором Безверхим (первым президентом Динамо – прим. "Футбол 24") к себе в гости.
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Летали к нему в Париж. Жак познакомил нас со своим приятелем из большого Цюрихского банка и предложил разместить деньги под высокий процент – на депозит под 10 процентов годовых. По европейским меркам это было очень выгодное предложение. Этих процентов хватало бы на годовой бюджет Динамо – по крайней мере на тот, каким он был у клуба в начале 90-х. И уже в Париже Безверхий меня неприятно удивил.
"Зачем нам "светить" все деньги? Лучше разложить яйца по разным корзинам – там понемногу, здесь понемногу", – так размышлял Виктор Ванифатьевич. Нужно признать, что он не был человеком с мировоззрением уровня президента Динамо. Он был слишком мягким, ему трудно было отказать другим.
В итоге, деньги, которые были у клуба, понемногу разошлись. На спонсорскую помощь медицинским учреждениям Киева, художественные выставки – Безверхий почему-то упорно инвестировал в них. Через некоторое время деньги начали заканчиваться. К финансированию Динамо тогда присоединился Григорий Суркис с партнерами, но это уже другая история", – рассказал Пиналов в интервью изданию Чемпион.
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