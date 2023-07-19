"У Циганкові щось є. Слава Богу, він позбувся низки травм і засяяв у Жироні.

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Вітя, не зважаючи на скромні фізичні дані, – чисто іспанський футболіст. Такий собі Дієго Фернандес Сілва. В Іспанії багато таких футболістів і Циганков почувається там, як риба у воді.

Але АПЛ і Бундесліга йому не підійдуть, бо там грають у силовий футбол. Саме тому Мессі закінчує свою кар'єру не в цих чемпіонатах", – сказав Кварцяний в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону з Динамо у зимове трансферне вікно за 5 млн євро і встиг у 19 матчах забити 3 голи та віддати 6 асистів. Transfermarkt оцінює українця у 22 мільйони євро, а 50% у разі перепродажу Віктора перепаде киянам.

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