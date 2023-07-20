"Зинченко – очень хороший футболист, исключение из правил. Он родился возле ангела, и бог принял его за своего сына.

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Кроме мастерства, у Зинченко есть харизма и фарт, что тоже очень важно. Видно, что он порядочный, интеллектуальный и открытый парень. Такой футболист будет играть в любой команде", – сказал Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, ныне Александр находится с Арсеналом в США, где лондонцы проводят предсезонное турне. Украинец продолжает залечивать травму икроножной мышцы и уже пропустил спарринги против Уотфорда и Нюрнберга. Не попал он и в заявку на матч против звезд МЛС, в котором "канониры" разгромили соперника со счетом 5:0.

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