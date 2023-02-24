Голосування за найкращого гравця другого тижня 1/8 фіналу ЛЧ було надто передбачуваним.

Нагороду забрав вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який яскраво виступив у гостьовому матчі проти Ліверпуля.

Бразилець двічі вразив ворота "червоних" і віддав результативну передачу на Бензема. Цього цілком вистачило, щоб випередити в голосуванні Ірвінга Лосано (Наполі), Хакана Чалханоглу (Інтер) і Ріяда Мареза (Манчестер Сіті). За підсумками попереднього тижня найкращим гравцем ЛЧ визнали хавбека Бенфіки Фредріка Аурснеса.

Нагадаємо, головний клубний турнір Європи бере паузу до 7 березня і матчів-відповідей 1/8 фіналу.

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