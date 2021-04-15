"Червоні дияволи" готуються підірвати ринок трансферами лідерів лондонських клубів – Харрі Кейна (Тоттенхем) і Деклана Райса (Вест Хем).

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Нападник "шпор" втомився чекати прогресу від команди, тому налаштований змінювати прописку, повідомляє Football Insider. Заради Кейна точно доведеться бити рекорд АПЛ, оскільки бос Тоттенхема Даніель Леві розраховує отримати за форварда щонайменше 120 млн фунтів.

Райс також буде коштувати космічних грошей, додає MEN. Вест Хем задер цінник на хавбека до 80 млн фунтів. Щоправда, тут у Манчестер Юнайтед є козир – Джессі Лінгард. Імовірно, "молотки" зроблять знижку на Райса в обмін на повноцінний перехід орендованого півзахисника манкуніанців.

Додамо, що Кейн провів у поточному сезоні 42 матчі, відзначився 29 голами та 16 асистами. Статистика Райса – 32 матчі, один гол і один асист.

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