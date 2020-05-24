"Він дирижер": Лебеф чекає на переїзд Хаверца в АПЛ

Колишній оборонець лондонського Челсі Франк Лебеф поділився думками про лідера леверкузенського Байєра Кая Хаверца.

"Те, як по-дорослому він грає, мені до вподоби. Виглядає так, ніби йому 30 років, а він точно знає, що й коли буде робити. Забитий ним м'яч у ворота Борусії був дуже розумним, прямо поміж ніг воротаря.

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Він є дирижером цієї команди, і раніше я говорив, що такого гравця точно підписав би. Коли ви бачите такого гравця, то розумієте, що незабаром він повинен опинитися в АПЛ. Просто зобов'язаний, оскільки він вельми, вельми талановитий", – цитує чемпіона світу-1998 Goal.

Відзначимо, що Кай Хаверц є головною зіркою відновленого сезону в німецькій Бундеслізі. У двох матчах після рестарту кампанії він уже забив 4 м'ячі. Усього в активі півзахисника Байєра в цьому сезоні 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів і віддав 8 результативних передач.

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