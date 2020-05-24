Борусія М – Байєр: відео дублю Хаверца та огляд центрального матчу вікенду

Байєр на виїзді переграв гладбахську Борусію (1:3) в рамках 27 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Леверкузен відкрив рахунок на 7 хвилині після реактивної атаки. Белларабі вивів Хаверца сам на сам з воротарем – "наслідний принц німецького футболу" відмінно розпорядився шансом.

Гладбах відповів відразу по перерві. Зоммер у своєму стилі вирізав чудовий пас з глибини на Тюрама. Маркус зачепився за м'яч, відкрився під передачу Плеа та розстріляв ворота гостей.

Бременський фестиваль голів із хедлайнером Хаверцом у відеоогляді матчу Вердер – Байєр

Байєр вдруге повів у рахунку, коли арбітр після перегляду VAR поставив неоднозначний пенальті за фол Ельведі проти Балларабі. Хаверц реалізував 11-метровий, оформивши дубль.

Крапку в матчі поставив Свен Бендер – Демірбай ідеально подав йому на голову зі штрафного. У підсумку – 1:3. Байєр на виїзді переграв прямого конкурента та вийшов на третє місце Бундесліги.

Байєр впевнено здолав Борусію М, Вердер переміг Фрайбург, Падерборн вистояв проти Хоффенхайма: 27 тур Бундесліги, субота