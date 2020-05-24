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Борусія М – Байєр: відео дублю Хаверца та огляд центрального матчу вікенду

10:27 197 Читать на русском
Борусія М – Байєр: відео дублю Хаверца та огляд центрального матчу вікенду
Борусія М – Байєр: відео голів і огляд матчу

Байєр на виїзді переграв гладбахську Борусію (1:3) в рамках 27 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

52’ Маркус Тюрам
 
Кай Хаверц 7’
Кай Хаверц 58’
Свен Бендер 81’
7’ Кай Хаверц
52’ Маркус Тюрам
58’ Кай Хаверц
81’ Свен Бендер

Леверкузен відкрив рахунок на 7 хвилині після реактивної атаки. Белларабі вивів Хаверца сам на сам з воротарем – "наслідний принц німецького футболу" відмінно розпорядився шансом.

Гладбах відповів відразу по перерві. Зоммер у своєму стилі вирізав чудовий пас з глибини на Тюрама. Маркус зачепився за м'яч, відкрився під передачу Плеа та розстріляв ворота гостей.

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Байєр вдруге повів у рахунку, коли арбітр після перегляду VAR поставив неоднозначний пенальті за фол Ельведі проти Балларабі. Хаверц реалізував 11-метровий, оформивши дубль.

Крапку в матчі поставив Свен Бендер – Демірбай ідеально подав йому на голову зі штрафного. У підсумку – 1:3. Байєр на виїзді переграв прямого конкурента та вийшов на третє місце Бундесліги.

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