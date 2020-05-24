"Он дирижер": Лебёф ждет переезда Хаверца в АПЛ

Бывший защитник лондонского Челси Франк Лебёф поделился мыслями о лидере леверкузенского Байера Кае Хаверце.

"То, как по-взрослому он играет, мне нравится. Выглядит так, будто ему 30 лет, а он точно знает, что и когда будет делать. Забитый им мяч в ворота Боруссии был очень умным, прямо между ног вратаря.

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Он является дирижером этой команды, и раньше я говорил, что такого игрока точно подписал бы. Когда вы видите такого игрока, то понимаете, что вскоре он должен оказаться в АПЛ. Просто обязан, поскольку он весьма, весьма талантливый", – цитирует чемпиона мира-1998 Goal.

Отметим, что Кай Хаверц является главной звездой возобновленного сезона в немецкой Бундеслиге. В двух матчах после рестарта кампании он уже забил 4 мяча. Всего в активе полузащитника Байера в этом сезоне 36 поединков во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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