Головний тренер Арсенала Мікель Артета занепокоєний станом форварда Габріела Мартінеллі, який травмувався на розминці перед матчем проти Ньюкасла (2:0).

"Я спустошений. Я був у своєму офісі перед грою, коли один з тренерів увійшов і сказав мені, що Габі травмувався, він вивихнув щиколотку.

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Він був у сльозах, коли я зайшов до кабінету лікарів. Він відчував сильний біль, і ми збираємося побачити, що це. Це виглядало не дуже добре. Йому було боляче, тому я думаю, що важко очікувати хороших новин", – наводить слова Артети сайт Арсенала.

Додамо, що Мартінеллі лише нещодавно відновився від травми коліна, через яку пропустив півроку.

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