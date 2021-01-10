Главный тренер Арсенала Микель Артета обеспокоен состоянием форварда Габриэла Мартинелли, который травмировался на разминке перед матчем против Ньюкасла (2:0).

"Я опустошен. Я был в своем офисе перед игрой, когда один из тренеров вошел и сказал мне, что Габи травмировался, он вывихнул лодыжку.

Арсенал взял космический кредит для борьбы с последствиями пандемии

Он был в слезах, когда я зашел в кабинет врачей. Он испытывал сильную боль, и мы собираемся увидеть, что это. Это выглядело не очень хорошо. Ему было больно, поэтому я думаю, что трудно ожидать хороших новостей", – приводит слова Артеты сайт Арсенала.

Добавим, что Мартинелли только недавно восстановился от травмы колена, из-за которой пропустил полгода.

Кубок Англии: Арсенал в овертайме одолел Ньюкасл, Манчестер Юнайтед переиграл Уотфорд, позорный вылет Вест Бромвича