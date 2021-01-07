Арсенал взяв космічний кредит для боротьби з наслідками пандемії
19:44 - Читать на русском
Фінансові можливості Арсенала не дозволяють клубу впоратись з реальністю.
Керівництво Арсенала звернулось за допомогою у банк та отримало позику в понад 130 млн євро, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Ці кошти будуть направлені на вирішення фінансових проблем "канонірів", які виникли через COVID-19. Клуб зобов'язався повернути гроші до літа 2021 року.
Після 17-ти турів нинішнього розіграшу АПЛ підопічні Мікеля Артети розташувались на 11-й сходинці, відстаючи від лідера на 10 очок.
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