Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін не оцінив радощів Харрі Магуайра після гола у ворота Албанії.

"Коли гравець забиває і закриває вуха, то нібито закриває рот критикам. Але насправді Магуайру має бути соромно.

Рекордний хет-трик Кейна у відеоогляді матчу Англія – Албанія – 5:0

Він був ганьбою Манчестер Юнайтед в останні місяці. Зараз він забиває і думає, що справді закрив критиків. Йому мало б бути незручно", – цитує Кіна MEN.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед йде лише на шостій сходинці в таблиці АПЛ. Справи Магуайра зі збірною Англії значно кращі – команда майже гарантувала собі путівку на чемпіонат світу 2022 року.

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