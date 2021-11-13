Англія знищила Албанію у матчі 9-го туру відбору на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.

Побиття почалося з Магвайра, який замкнув навіс Ріса Джеймса зі штрафного. Незабаром Кейн та Хендерсон обмінялися між собою гольовими передачами.

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Англія виклалася до перерви, відвантаживши Албанії ще 2 голи. Харрі Кейн оформив хет-трик і побив рекорд Руні за кількістю голів у офіційних матчах за збірну Англії – 39 проти 37. Найкрасивішим був останній м'яч ударом ножицями. Підопічні Саутгейта зберегли 3 очки відриву від Польщі, тому для прямого виходу на Мундіаль достатньо не програти Сан-Маріно.