ЧС-2022, відбір

Група I

Англія – Албанія – 5:0

Голи: Магуайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

Андорра – Польща – 1:4

Голи: Цервос, 45 – Лєвандовскі, 5, 73, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2

Угорщина – Сан-Маріно – 4:0

Голи: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечеї, 88

Група F

Данія – Фарерські острови – 3:1

Голи: С. Ольсен, 18, Бруун-Ларсен, 63, Меле, 90+3 – К. Ольсен, 90

Австрія – Ізраїль – 4:2

Голи: Арнаутовіч, 51 (п), Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 – Біттон, 33, Перец, 59

Молдова – Шотландія – 0:2

Голи: Паттерсон, 38, Адамс, 65

Група С

Північна Ірландія – Литва – 1:0

Гол: Саткус, 18 (авт)

Італія – Швейцарія – 1:1

Голи: Ді Лоренцо, 36 – Відмер, 18

Шотландія свій поєдинок проти Молдови зіграла раніше. Перемога "скоттів" зробила беззмістовною подальшу боротьбу в групі F. Данія вже давно гарантувала собі путівку на ЧС-2022 і тепер зосередилася лише на одному – відстояти звання єдиної збірної у європейській кваліфікації, яка не пропустила жодного гола. Здавалося, Фарерські острови не той суперник, який здатен це змінити, але саме ця скромна збірна перервала казку "вікінгів".

Шотландія впевнено обіграла Молдову і стала першою учасницею плей-офф кваліфікації на ЧС-2022

Збірна Ізраїлю виграла перший тайм проти Австрії завдяки класному удару Біттона зі штрафного. Господарі відігралися на початку другої половини. Арнаутовіч реалізував пенальті. Однак зовсім скоро ізраїльтяни знову були попереду. Манор Соломон подав кутовий, м'яч після рикошетів дістався Перецу, який відправив його у сітку. Цього разу австрійці відповіли ще швидше. Точним ударом з лінії штрафного відзначився Шауб. Згодом Шауб оформив дубль, а під кінець Забітцер розкішним ударом закріпив перемогу Австрії.

Андорра і так була аутсайдером матчу проти Польщі, так ще й на 13 секунді залишилася у меншості. Рікард Фернандес отримав пряму червону за удар ліктем. На 5-й хвилині Лєвандовскі відкрив рахунок, згодом Юзвяк подвоїв перевагу. Здавалося, все йде до розгрому. На останній хвилині першого тайму господарі несподівано один м'яч відквитали, але Мілік також забив ще до свистка. У другій половині голів було – ще один м'яч у свій актив записав Лєвандовскі. На цьому й усе.

У збірної Англії розкішний календар завершення кваліфікації. Тепер команді Гарета Саутгейта достатньо нічиєї проти Сан Маріно в останньому турі, аби здобути пряму путівку в Катар. Сьогодні на Вемблі гостювала Албанія і не змогла створити бодай натяку на спротив. У першій половині господарі буквально рознесли суперника, забивши п'ять "сухих" м'ячів. Тричі відзначився Харрі Кейн. Якщо хтось чекав на продовження у другому таймі, то залишився розчарованим. Більше голів не було. Англія та Польща гарантували собі вихід із групи і в заочній боротьбі розіграють перше місце. Шанси британців на нього значно вищі.

Угорщина розтрощила Сан-Маріно – одну з двох команд у цьому відборі, які так і не набрали жодного очка. Литва завершила свою кваліфікацію поразкою від Північної Ірландії. Все вирішив автогол Сауткуса.

Італія розписала нічию зі Швейцарією у битві за пряму путівку на Мундіаль – все вирішиться в останньому турі