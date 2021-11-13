"Когда игрок забивает и закрывает уши, то якобы закрывает рот критикам. Но на самом деле Магуайру должно быть стыдно.

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Он был позором Манчестер Юнайтед в последние месяцы. Сейчас он забивает и думает, что действительно закрыл критиков. Ему должно быть неудобно", – цитирует Кина MEN.

Напомним, Манчестер Юнайтед идет только на шестой строчке в таблице АПЛ. Дела Магуайра со сборной Англии гораздо лучше – команда почти гарантировала себе путевку на чемпионат мира 2022 года.

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