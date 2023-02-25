"Арсенал не пошкодує, що не підписав Михайла Мудрика – він би поставив під тиск Габріела Мартінеллі, хоча Леандро Троссар теж може це зробити.

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Я давно стежив за Мудриком. Він буде сяяти в Англії і є великою перспективою. Троссар в Арсеналі – ідеальний дублер, оскільки Мудрик був занадто дорогим", – цитує Санья Vavel з посиланням на Premier League Odds.

Нагадаємо, Мудрик після переходу в Челсі провів за "синіх" 5 матчів (4 в АПЛ і 1 в Лізі чемпіонів), результативними діями не відзначався. Покращити свою статистику українець зможе вже у неділю, 26 лютого – команда Грема Поттера в рамках 25-го туру АПЛ зустрінеться у лондонському дербі з Тоттенхемом.

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